Microsoft планує звільнити 11 тисяч співробітників, – Reuters

Компанія Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади, як очікується, будуть скасовані в кадрових та інженерних підрозділах. Йдеться, зокрема про 11 тисяч людей.

Як повідомляє Reuters, відповідний крок Microsoft може означати, що технологічний сектор може й далі скорочувати робочі місця у відповідь на уповільнення попиту та погіршення глобальних економічних перспектив.



"З точки зору загальної картини, чергова хвиля звільнень у Microsoft свідчить про те, що ситуація не покращується, а, швидше за все, продовжує погіршуватися", – сказав аналітик Morningstar Ден Романофф.



Британська телекомпанія Sky News повідомила з посиланням на джерела, що Microsoft планує скоротити близько 5% своєї робочої сили, або близько 11 000 посад.



Компанія планує скоротити робочі місця в низці інженерних підрозділів, повідомляє Bloomberg News, тоді як Insider повідомляє, що Microsoft може скоротити кількість персоналу на третину.



Станом на 30 червня минулого року в компанії було 221 тис. штатних співробітників, у тому числі 122 тис. у Сполучених Штатах і 99 тис. за кордоном.



Microsoft перебуває під тиском, щоб зберегти темпи зростання свого хмарного підрозділу Azure після того, як спад на ринку персональних комп’ютерів упродовж останніх кварталів завдав шкоди продажам Windows і пристроїв.