Уряд призначить виконувача обов’язків очільника МВС у середу ввечері

Кабінет міністрів призначить виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ ввечері 18 січня.

Про це повідомила прессекретарка прем’єр-міністра Ольга Куришко, передає Інтервакс-Україна.

"Уряд (засідання, – ред.) буде сьогодні вдень", – сказала вона у коментарі агентству.



До затвердження нового міністра Верховною Радою виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ, ймовірно, буде один із заступників.

Як повідомлялося, 18 січня під час падіння гелікоптера у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Гвинтокрил ДСНС впав поруч із дитячим садком та житловим будинком. Наразі відомо про 16 загиблих, серед яких троє дітей. Шпиталізовано 30 людей, серед яких 12 – діти.