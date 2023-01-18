Російський "Сбєрбанк" почав працювати в окупованому Криму

Найбільший російський банк "Сбєрбанк" розпочинає роботу в окупованому Криму. На півострові вже з’явилися його банкомати, перші офіси банку відкриють у великих містах упродовж пів року.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови, передає російський Інтерфакс.

"Сбєрбанк" сформував команду та починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені, упродовж року мережа пристроїв самообслуговування почне працювати на всьому півострові. Протягом 2023 року відкриватимуться офіси банку, перші з них у найбільших містах почнуть працювати у першому півріччі. Протягом року розгортатимуться всі необхідні послуги та сервіси "Сбєрбанку", – зазначили в банку.

До анексії Криму у 2014 році "Сбєрбанк" працював на півострові через свою дочірню структуру, але згодом був змушений згорнути свою діяльність для уникнення санкцій.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році проти "Сбєрбанку" та його дочірніх структур були запроваджені міжнародні санкції. У червні фінустанову відключили від міжнародної системи платежів SWIFT.