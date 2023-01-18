Державний "Укрексімбанк" потребує докапіталізації за рахунок держави на 6 мільярдів

Державний "Укрексімбанк", який за підсумками 11 місяців минулого року став найзбитковішим банком, отримавши 7,7 млрд грн збитків, оцінює потребу у докапіталізації за рахунок держави щонайменше у 5-6 млрд грн.

Про це голова правління "Укрексімбанку" Сергій Єрмаков розповів у інтерв'ю "NV Бізнес", повідомляє Finbalance.

"Оцінка потреб у капіталі буде завершена за підсумками стрес-тестування НБУ, що заплановано на І квартал 2023 року. Маємо також включити резерви за підсумками 2022 року, 50% виплату дивідендів акціонеру, якщо буде прийнято відповідне рішення", – уточнив керівник "Укрексімбанку".

Коментуючи збиток держбанку за 11 місяців 2022 року на рівні 7,68 млрд грн, Єрмаков зауважив, що він обумовлений формуванням додаткових резервів через війну.

"Ми першими у банківській системі сформували адекватні резерви під кредитні ризики, спричинені війною. Ми розуміли, що справедлива оцінка ризиків дорівнює порушення нормативів капіталу. Але є пряма норма банківського законодавства – ти маєш справедливо оцінювати ризики. Це перевіряє і підтверджує зовнішній аудит. З огляду на ризики, ми зарезервувати більше 11 млрд грн. Звідси і збиток", – розповів Єрмаков.

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Водночас він запевнив, що операційно банк прибутковіший, ніж до повномасштабного вторгнення.

"Чистий процентний дохід складає 3,5 млрд грн за 11 місяців. Непроцентний дохід, безризикова абсолютна комісія – ще 2,5 млрд грн. Таким чином, маємо 6 млрд грн чистого операційного прибутку за 11 місяців – більше, ніж за весь попередній рік", – сказав голова банку.

Єрмаков додав, що портфель непрацюючих кредитів банку (NPL) перевищує 100 млрд грн, уточнивши, що "в ньому багато відомих кейсів".

Як повідомлялося, державний "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2021 році отримав 2,68 млрд грн прибутку.

2020 рік "Укрексімбанк" завершив зі збитками у 5,6 млрд грн та став найзбитковішим серед українських банків.

Нагадаємо, "Укрексімбанк" створено у 1992 році, єдиним власником є ​​держава.