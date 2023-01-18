Мінцифри запустило бізнес-акселератор для підтримки українських підприємців

Міністерство цифрової трансформації разом з партнерами презентували поглиблену акселераційну програму Impact Business.

Презентація відбулася 17 січня в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає пресслужба Мінцифри.

Пілотна програма підтримає 25 українських підприємств, що працюють у сферах сільського господарства, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, кібербезпеки та інших галузях, і які прагнуть зробити позитивні соціальні зміни частиною своєї стратегії.

Зазначається, що взяти участь зможуть активні компанії, зареєстровані в Україні, які сприятимуть післявоєнному відновленню України та створенню позитивного та довготривалого впливу з оціночним збільшенням ВВП України на суму понад $250 млн протягом п’яти років.

Кандидати, які пройдуть відбір, отримають доступ до лекцій, воркшопів та досліджень, орієнтованих на теми зростання бізнесу і включення фактору соціального впливу до бізнес-стратегії.

Також програма включатиме консультації від всесвітньо відомих експертів, коучів та менторів, доступ до інвесторів та глобальних технологічних ресурсів.

За результатами проходження програми два підприємства з найкращими результатами матимуть можливість залучити фінансову підтримку в розмірі до 20 тис. євро на команду.

Кошти нададуть у вигляді смартгрантів від Українського соціального венчурного фонду та в межах проєкту Collaborate for Impact, який реалізується завдяки фінансовому сприянню Європейського Союзу та співпраці з EVPA.

Дедлайн подачі заявки – 17 лютого 2023 року.