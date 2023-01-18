Фонд гарантування виплатив вкладникам збанкрутілих банків за рік майже 6 мільярдів

У 2022 році вкладники банків, що ліквідуються, отримали від Фонду гарантування вкладів відшкодування на загальну суму 5,83 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

За словами заступниці директора-розпорядника Фонду Наталії Радухи, із початком повномасштабної війни Фонд ні на день не припинив виплату гарантованого відшкодування.

"Однак з розгортанням бойових дій ми отримали новий виклик – забезпечити можливість дистанційних виплат гарантованого відшкодування без відвідування відділень банків-агентів. У стислі терміни перший банк-агент реалізував дистанційні виплати через свої онлайн-сервіси, а сьогодні таких банків чотири", – зазначила вона.

Дистанційно вкладники отримали гарантованого відшкодування на суму 1,6 млрд грн, що становить близько 30% від загальної суми виплат.

Радуха додала, що на загальну суму виплат значною мірою вплинуло запровадження 100% гарантій за вкладами.

"Після набуття чинності відповідного закону, два банки – "Мегабанк" та "Січ" – були визнані неплатоспроможними і перейшли під управління Фонду. Їх вкладникам відшкодовується кошти у розмірі вкладу з нарахованими відсотками. Із загальної суми гарантованих виплат 85% становлять виплати вкладникам "Мегабанку" та банку "Січ" – 3,73 млрд грн та 1,2 млрд грн відповідно", – підкреслила вона.

У фонді нагадли, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.