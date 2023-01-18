Фонд гарантування виплатив вкладникам збанкрутілих банків за рік майже 6 мільярдів
У 2022 році вкладники банків, що ліквідуються, отримали від Фонду гарантування вкладів відшкодування на загальну суму 5,83 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
За словами заступниці директора-розпорядника Фонду Наталії Радухи, із початком повномасштабної війни Фонд ні на день не припинив виплату гарантованого відшкодування.
"Однак з розгортанням бойових дій ми отримали новий виклик – забезпечити можливість дистанційних виплат гарантованого відшкодування без відвідування відділень банків-агентів. У стислі терміни перший банк-агент реалізував дистанційні виплати через свої онлайн-сервіси, а сьогодні таких банків чотири", – зазначила вона.
Дистанційно вкладники отримали гарантованого відшкодування на суму 1,6 млрд грн, що становить близько 30% від загальної суми виплат.
Радуха додала, що на загальну суму виплат значною мірою вплинуло запровадження 100% гарантій за вкладами.
"Після набуття чинності відповідного закону, два банки – "Мегабанк" та "Січ" – були визнані неплатоспроможними і перейшли під управління Фонду. Їх вкладникам відшкодовується кошти у розмірі вкладу з нарахованими відсотками. Із загальної суми гарантованих виплат 85% становлять виплати вкладникам "Мегабанку" та банку "Січ" – 3,73 млрд грн та 1,2 млрд грн відповідно", – підкреслила вона.
У фонді нагадли, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль