Литва передала Україні найбільше генераторів серед країн ЄС

Литва – країна, яка поставила в Україну найбільше генераторів і трансформаторів серед країн ЄС. Зокрема, з початку війни в Україні литовські самоврядування, неурядові організації та енергетичні компанії передали Україні 824 генератори та 267 трансформаторів. За попередніми підрахунками, допомога Литви українській енергетиці становить 6 млн євро.

Про це свідчать дані Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії про підтримку країн, передає Delfi.

Як зазначається, енергетичні компанії Литви та України підтримують зв'язок та обговорюють питання забезпечення необхідним спеціалізованим обладнанням.

Днями компанія Litgrid погодила з українськими колегами новий пакет допомоги, а ESO вже організує передачу 60 тонн трансформаторної олії, а також узгоджується ще один пакет допомоги для українських газорозподільних систем.

Неурядові організації, самоврядування та енергетичні компанії найближчими тижнями доставлять в Україну ще понад 50 генераторів різної потужності та інше необхідне обладнання.

Сумарна потужність вже доставлених в Україну генераторів складає близько 1375 кВт, і ця кількість постійно зростає.