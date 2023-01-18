Кабмін призначив тимчасового керівника МВС

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 18 січня, призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України і поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", – додав голова уряду.

Ігор Клименко очолює Нацполіцію з вересня 2019 року, до цього з березня 2018 року був заступником голови Націальної поліції України.

Як повідомлялося, вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович.