Путін похвалився обсягами виробництва російських ракет

Президент Росії заявив, що російська оборонна промисловість щорічно випускає ракет ППО стільки ж, скільки й решта виробників у світі.

Про це Путін заявив на зустрічі з робітниками АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" – Обуховский завод" у Санкт-Петербурзі, передає РБК.

"Ракет ППО, які ви робите, випускаємо на рік більше, ніж утричі, ніж у США. А загалом наша оборонка виробляє за рік ракет ППО різного призначення приблизно стільки ж, скільки виробляють усі військово-промислові підприємства світу", – сказав він, наголосивши, що російське виробництво можна порівняти зі світовим.

У травні 2022 року глава "Роскосмосу" Юрій Борісов, який обіймав тоді посаду віцепрем'єра, заявив, що оборонно-промисловий комплекс Росії у повному обсязі закриває потреби Міноборони у високоточних ракетах.

Як повідомлялося, у зв'язку із ров'язаною Росією війною проти України Білий дім заявив, що США готуть наступний пакет військової допомоги для України, і очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони.