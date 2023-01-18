"Енергоатом" оголосив повторний тендер на купівлю електробусів на 235 мільйонів

Відокремлений підрозділ "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом" повторно оголосив відкриті торги з особливостями на закупівлю 10 електричних 12-метрових автобусів і п’яти зарядних станцій до них, збільшивши очікувану суму закупівлі до 235,58 млн грн порівняно з 230 млн грн у першому тендері.

За даними у системі Prozorro, замовник також збільшив термін постачання техніки з 31 липня до 28 грудня 2023 року, а також передбачив 25% аванс закупівлі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Заявки на участь у тендері приймаються до 26 січня, на цю дату заплановано аукціон.

Техніка мала бути поставлена у Вараш, де розташована Рівненська АЕС.

Як повідомлялося, "Атомпроектінжиніринг" на початку січня скасував тендер на закупівлю 10 електробусів та п'яти зарядних станцій до них, оголошений наприкінці жовтня 2022 року у зв'язку з відсутністю пропозицій.

Таке рішення замовник прийняв, відхиливши обидві подані пропозиції – від ТОВ "Завод ЕлектронМаш" та ТОВ "Авто-Регіон".

"ЕлектронМаш", який пропонував електричні автобуси власного виробництва "Електрон" (рівень локалізації понад 40%) та польські зарядні станції Enika, 16 грудня 2022 року став переможцем аукціону з ціною пропозиції 225,1 млн грн.

Замовник відхилив пропозицію переможця, у зв'язку з тим, що він "вказав невідповідний термін поставки товару" (11 міс. з дати підписання договору), і надав "Авто-Регіон", що пропонував турецькі автобуси Temsa та зарядні станції Vestel, час до 27 грудня на усунення невідповідностей, вказавши зокрема неможливість відкрити довідку про локалізацію.

Однак у зв'язку з тим, що учасник не усунув ці невідповідності, його пропозиція також була відхилена.