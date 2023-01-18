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Новини
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Резервний фонд Путіна зменшився за місяць на $38 мільярдів

путин,путін

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну Росії про результати розміщення коштів ФНБ.

На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії на 1 січня 2023 року розміщено:

  • 10,46 млрд євро;
  • 309,72 млрд китайських юанів;
  • 554,91 тонни золота;
  • 274,8 млн рублів.

"Сукупний дохід від розміщення коштів Фонду у дозволені фінансові активи, за винятком коштів на рахунках у Банку Росії, у 2022 році становив 52,34 млрд рублів, що еквівалентно $825,8 млн", – зазначається у повідомленні російського Мінфіну.

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Як повідомлялося, наприкінці травня минулго року Державна дума РФ дозволила російському уряду без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) у 2022 році на покриття дефіциту федерального бюджету.

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.

Станом на початок 2022 року обсяг ФРБ РФ становив 13,57 трильйона рублів або $182,59 млрд.

Автор: 

валютний резерв (195) путін володимир (1053) Мінфін рф (129)


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Топ коментарі
+12
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18.01.2023 18:18
+4
Є 10 трлн. (148 млрд$). Зменшується на 1 трлн (мінус 10%). Отже, в доларах мало зменшитися на 15 млрд$.

Відправте редакторів на курси з базової математики
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18.01.2023 18:51
+4
Хоч круть,хоч верть,а бабок ще дох-я.
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18.01.2023 20:33
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18.01.2023 18:18 Відповісти
цифри не відповідні співвідношенню курсів.... значить - фейк.
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18.01.2023 18:36 Відповісти
Є 10 трлн. (148 млрд$). Зменшується на 1 трлн (мінус 10%). Отже, в доларах мало зменшитися на 15 млрд$.

Відправте редакторів на курси з базової математики
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18.01.2023 18:51 Відповісти
Маск строит гигафабрику за 5 млрд. долл., а ***** за мес. на войне ********** 38 млрд.))
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18.01.2023 19:26 Відповісти
М - математика
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18.01.2023 20:26 Відповісти
Хоч круть,хоч верть,а бабок ще дох-я.
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18.01.2023 20:33 Відповісти
Вот вам вестка из будущего : под байкалом закопан самольет с 554,91 тоннами украденного золота РФ.
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18.01.2023 20:43 Відповісти
Для такої кількості золота треба мінімум 5 Ан-124. Правда, якщо використовувати літак чисто, як саркофаг, а не для доставки на місце, то і одного має вистачити
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19.01.2023 09:46 Відповісти
Так це сарказм, золот вкрдуть и придумают легенду куда воно дилось
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19.01.2023 19:31 Відповісти
Для порівняння: бюджет Пентагону на рік - 857 млрд $. І це лишев мирний час, коли США жодної війни не ведуть.
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18.01.2023 21:12 Відповісти
Така собі маніпуляція. Не за місяць, а за рік, точніше за ті місяці, коли бюджет РФ був дефіцитний. Просто в останньому місяці перекрили нестачу з фонду, а до того перекривали беручі кошти з попереднього місяця. Але в будь якому разі це гарна новина, просто цей фонд вичерпаеться трохи пізніше, ніж хотілося б авторам статті.
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18.01.2023 21:12 Відповісти
Лет через 5
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19.01.2023 03:15 Відповісти
Пора європейцям відповісти чому це пуйло не боїться тримати кошти у євро.
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19.01.2023 03:23 Відповісти
148 / 38 = 3,9
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19.01.2023 11:17 Відповісти

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