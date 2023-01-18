"Українське Дунайське пароплавство" обладнало свої буксири системами відеоспостереження

Системою відеоспостереження обладнані вже шість буксирів-штовхачів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство".

Про це повідомив в.о. генерального директора УДП Дмитро Москаленко.

"Минулого року ми розпочали програму зі створення комплексної системи моніторингу. Важлива складова моніторингу – відеофіксація. З часом вона охопить не лише флот, але й виробництво, ремонту базу, забезпечення", – написав Москаленко.

За його словами, зараз робота продовжується.

Відеофіксація проводиться по бортах (по дві камери), з капітанського містка та корми. Додатково одна-дві камери розміщені в машинному відділенні.

Судна обладнані системою супутникового зв’язку, тому спостереження проводиться у режимі онлайн. Якщо зв’язку тимчасово немає, інформація накопичується на записуючому пристрої і у подальшому передається на пункт управління.

На випадок аварійного відключення електроенергії система має автономне джерело живлення.

Система має відповідний ступень захисту від зовнішнього втручання на випадок спроби її пошкодити та вивести з ладу.

Основна мета відеофіксації – контроль за виконанням рейсового завдання, захист інтересів компанії, судновідіїв та екіпажу у випадку позаштатних ситуацій, запобігання крадіжкам палива.

Крім того, як підкреслив Москаленко, відеофіксація – це можливість у випадку інцидентів (аварій) за участі наших суден надавати докази слідчим та судовим інстанціям.