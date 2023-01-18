Литва розірвала угоду з Білоруссю про прикордонне співробітництво

Уряд Литви ухвалив рішення про денонсацію угоди з урядом Республіки Білорусь про основні принципи транскордонного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба МВС Литви, передає Укрінформ.

Рішення уряду прийнято з урахуванням політичної ситуації в Білорусі після 2020 року: сфальсифікованих виборів президента; інструменталізації міграції режимом Лукашенка проти країн ЄС; втягнення республіки у війну проти України.

"Імплементація двосторонньої міжурядової угоди з Білоруссю неможлива в поточній геополітичній ситуації й не буде можливою найближчим часом", – зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Литва в жовтні 2020 року призупинила виплати білоруським партнерам за проєктами програми транскордонного співробітництва. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну міністр внутрішніх справ Литви видала наказ про припинення діяльності щодо співпраці з білоруськими установами та організаціями. У березні 2022 року Єврокомісія ухвалила рішення про призупинення відповідної програми.

Угоду про основні принципи транскордонного співробітництва між урядами Литви та Білорусі було підписано 1 червня 2006 року у Вільнюсі.

Згідно з документом, сторони домовилися про співпрацю в галузі інфраструктури, захисту навколишнього середовища, ефективного використання енергоресурсів, туризму, відпочинку, спорту, культурної спадщини, освіти, ділової інфраструктури, переміщення транспортних засобів та пасажирів через кордон тощо.

Литва та Білорусь також домовилися про обмін інформацією та надання допомоги на кордоні у разі надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.