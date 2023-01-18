МАГАТЕ розмістило постійну технічну місію на Чорнобильській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розмістило постійну технічну місію на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомив голова агентства Рафаель Гроссі у Twitter.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив Місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі. Наші фахівці залишаться на всіх українських АЕС, щоб надати життєво важливу допомогу в галузі ядерної безпеки в ці надзвичайно важкі та складні часи", – написав Гроссі.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії розширює місію в Україні та розгортає роботу на всіх АЕС країни. Загалом МАГАТЕ матиме близько 11-12 постійно присутніх в Україні експертів.

Очільник Міненерго Украъни Герман Галущенко привітав початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС.