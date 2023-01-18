АРМА придбало найбільший пакет військових облігацій із початку війни

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), витратило на оборонні потреби держави ще 370 млн грн – найбільшу суму арештованих коштів з початку повномасштабної війни, спрямовану Агентством на придбання військових облігацій.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Відтак, завдяки купівлі облігацій, до бюджету сукупно перераховано вже понад 1,2 млрд грн, а також ще понад 300 млн грн – поза використанням інструменту цінних паперів.

В АРМА зазначили, що поточний, п'ятий, пакет облігацій придбано завдяки коштам від реалізації на торгах арештованого аміаку російського походження. Відповідну партію сировини обсягом 10 тис. тонн було продано в листопаді минулого року на аукціоні, в ході якого початкова ціна зросла на 26%, або на 77 млн грн. Попри обтяженість активу арештом та необхідність сплати покупцем ПДВ та інших витрат, суттєве зростання початкової ціни аміаку стало наслідком високої конкуренції цінових пропозицій від учасників ринку.