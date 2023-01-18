Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами. ВIДЕО

Норвезько-шведська судноплавна компанія Wallenius Wilhelmsen отримала 9 млн євро за програмою Євросоюзу Horizon Europe на будівництво першого у світі судна-автомобілевоза, обладнаного системою жорстких вітрил.

Про це повідомляє The Maritime Executive, передають Порти України.

Проєкт планується реалізувати упродовж п’яти років.

Грант за програмою Horizon Europe, яка орієнтована на технологічні розробки та інновації, також поділять 11 партнерів Wallenius Wilhelmsen за проєктом. Це компанії, які спроєктували судно, розробили саму вітрильну систему і в майбутньому візьмуться за навчання екіпажу.

Майбутнє судно отримало назву Orcelle Wind. Його довжина становитиме 220 метрів, місткість – понад 7 тис. легкових автомобілів.

Концепція парусної установки розроблена Wallenius Marine. Очікується, що за рахунок її застосування скорочення викидів із судна становитиме до 90%.

Перші випробування вітрильної установки Wallenius Wilhelmsen планує провести у 2024 році на одному зі своїх автомобілевозів.