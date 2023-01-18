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Росія відмовилась сплачувати внесок до Європейської економічної комісії ООН

оон,радбез

Росія не виплачуватиме внесок до Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду РФ від 17 січня, передає Інтерфакс.

"Прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену з Мінфіном Росії, не сплачувати внесок до Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй за 2022 рік", – сказано в розпорядженні.

МЗС Росії доручено проінформувати секретаріат ЄЕК ООН про ухвалене рішення.

ЄЕК – одна з п'яти регіональних комісій Економічної та Соціальної ради ООН. Штаб-квартира ЄЕК ООН знаходиться у Женеві, її річний бюджет – близько $50 млн.

Раніше, в жовтні минулого року, повідомлялося, що Росія погрожує переглянути співпрацю з ООН, якщо організація відправить в Україну своїх експертів для обстеження збитих безпілотників, які, як передбачається, були поставлені до Росії з Ірану.

Автор: 

ООН (357) росія (14183) внесок (6)


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Вот учитесь-как надо с этой "тряпкой" ООН разговаривать.Кацапы уже давно поняли-не дай ей денег,и эта старая шлюха начнет перед тобой лебезить и заискывающе заглядывать в глаза с вопросом-"Чего изволите?".
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18.01.2023 21:56 Відповісти

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