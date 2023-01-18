Росія відмовилась сплачувати внесок до Європейської економічної комісії ООН
Росія не виплачуватиме внесок до Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду РФ від 17 січня, передає Інтерфакс.
"Прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену з Мінфіном Росії, не сплачувати внесок до Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй за 2022 рік", – сказано в розпорядженні.
МЗС Росії доручено проінформувати секретаріат ЄЕК ООН про ухвалене рішення.
ЄЕК – одна з п'яти регіональних комісій Економічної та Соціальної ради ООН. Штаб-квартира ЄЕК ООН знаходиться у Женеві, її річний бюджет – близько $50 млн.
Раніше, в жовтні минулого року, повідомлялося, що Росія погрожує переглянути співпрацю з ООН, якщо організація відправить в Україну своїх експертів для обстеження збитих безпілотників, які, як передбачається, були поставлені до Росії з Ірану.
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