Росія відмовилась сплачувати внесок до Європейської економічної комісії ООН

Росія не виплачуватиме внесок до Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду РФ від 17 січня, передає Інтерфакс.

"Прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену з Мінфіном Росії, не сплачувати внесок до Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй за 2022 рік", – сказано в розпорядженні.

МЗС Росії доручено проінформувати секретаріат ЄЕК ООН про ухвалене рішення.

ЄЕК – одна з п'яти регіональних комісій Економічної та Соціальної ради ООН. Штаб-квартира ЄЕК ООН знаходиться у Женеві, її річний бюджет – близько $50 млн.

Раніше, в жовтні минулого року, повідомлялося, що Росія погрожує переглянути співпрацю з ООН, якщо організація відправить в Україну своїх експертів для обстеження збитих безпілотників, які, як передбачається, були поставлені до Росії з Ірану.