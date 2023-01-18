Оточення Коломойського почне постачати газ для "Укрзалізниці"

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 13 січня визначила переможців аукціонів на постачання 15 мільйонів кубометрів газу до квітня поточного року загальною вартістю 447 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

У трьох лотах переможцями стали ТОВ "Газова Компанія "Інвестсервіс" (на 147,5 млн грн), ТОВ "Газенерго-трейд" (154,48 млн грн) та ТОВ "Ю.комодітіз" (144,75 млн грн). Тепер з ними мають укласти угоди.

Ціни палива від переможців тендеру склали від 29 до 31 гривні за кубометр. Видання зауважує, що це нижче від котирувань газу на Українській енергетичній біржі – на січень газ на ній продають за ціною близько 34 гривень, а на березень котирування становляться до 40 гривень за кубометр.

ТОВ "Газова Компанія "Інвестсервіс" з Полтави оформлене на Марину Семеренко. За даними видання "Полтавщина", вона тривалий час працювала бухгалтером у відомій на газовому ринку фірмі "Скела терциум" місцевого бізнесмена Сергія Бєлашова, який очолює фракцію "Батьківщини" у Полтавській облраді та є власником банку "Український капітал". "Скела терциум" була постачальником газу "Укрзалізниці" з середини 2000-х років. Формально власницею цієї фірми є Євгенія Федорович, це сестра дружини Сергія Белашова.

ТОВ "Газенерго-трейд" почало постачати газ "Укрзалізниці" у кінці 2021 року, з того часу залізничники замовили цій фірмі палива вже на 1,54 млрд грн. Власниками "Газенерго-трейду" є львівській бізнесмен Роман Жук (90% статутного капіталу) та Ірина Кугукова (10%). Роман Жук має низку фірм, що займаються постачанням газу, електроенергії, вугілля та іншим бізнесом.

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ТОВ "Ю.комодітіз" почало активно вигравати держпідряди у 2020 році. Найбільшими замовниками газу і електроенергії у неї були "СхідГЗК" (666 млн грн) та "Укрпошта".

Одразу після створення в 2018 році компанією "Ю.Комодітіз" під тодішньою назвою "УНБ- Комодітіс" володів Михайло Бакуненко з Ізраїлю, а директором був Віталій Дороган. Бакуненко є головою правління, а Віталій Дороган – заступником фінансового директора ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", яке зараз належить Ігорю Коломойському, Віталію Хомутинніку і Павлу Фуксу. Раніше Бакуненко був заступником голови правління і директором з корпоративного розвитку та стратегії АТ "Укрнафта".

Нині "Ю.Комодітіз" переписали на Ярослава Вербовського. Він також володіє компаніями "Газ для дому", "Енергохаб" та ТОВ "Енергофін". В останній фірмі він є співвласником разом із АТ "ЗНВКІФ "Піннекл Кепітал Партнерс" Ліліан Бакуненко.