"Газпром" домовився з Казахстаном про співробітництво в газовій галузі

Російський "Газпром" підписав із Казахстаном "дорожню карту" щодо співробітництва в газовій галузі.

Про це йдеться в повідомленні "Газпрому", передає Інтерфакс.

Документ було підписано на зустрічі голови правління "Газпрому" Алєксєя Міллера та першого заступника прем'єр-міністра Казахстану Романа Скляра.

"Сторони обговорили хід та перспективи взаємодії", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що тиждень тому Скляр зустрічався із заступником голови уряду РФ Алєксандром Новаком.

Тоді, за версією пресслужби РФ, Скляр підтвердив готовність казахстанської сторони й надалі розвивати співпрацю з Російською Федерацією у всіх сферах енергетики та особливо відзначив зацікавленість Казахстану у співпраці з Російською Федерацією в модернізації газотранспортної системи Казахстану, у газифікації північних і східних районів країни, у збільшенні обсягів транспортування російських країни.

Як повідомлялося, керівництво Росії, Казахстану та Узбекистану обговорює можливість нарощування поставок російського газу до Казахстану та Узбекистану з урахуванням зростання внутрішнього споживання та експортних зобов'язань перед Китаєм. Для цього може знадобитися модернізація газотранспортної інфраструктури для доставки газу та навіть будівництво нових газопроводів.

Водночас, Узбекистан відмовився від "газового союзу" з Росією.

Раніше ініціативу створення газового союзу з Узбекистаном обговорювали президенти Росії та Казахстану – Владімір Путін та Касим-Жомарт Токаєв. Однак, на думку експертів, ані Астана, ані Ташкент у ньому не зацікавлені через загрозу вторинних санкцій.

Як повідомлялося, Казахстан не приєднається до санкцій проти Росії, але й не допомагатиме їй обходити чинний режим обмежень.