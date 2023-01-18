Україна наполягатиме на запровадженні санкцій проти "Росатома", – Шмигаль

Україна твердо переконана у необхідності накладення санкцій на "Росатом", обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з РФ у ядерній сфері.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спільного прес-брифінгу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє пресслужба уряду.

"Портфель закордонних замовлень компанії "Росатом" становить $200 млрд. Впевнений, більшість цих коштів, у разі їх отримання, піде на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку весь світ. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав і привілеїв росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Росією у ядерній сфері", – заявив Шмигаль.

Він зауважив, що внаслідок російського вторгнення вперше в історії людства ядерні об’єкти стали елементом воєнної стратегії.

"Сьогодні я почув від пана Генерального директора запевнення у повній підтримці з боку МАГАТЕ наших зусиль із забезпечення ядерної безпеки, в тому числі на Запорізькій АЕС", – відзначив прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що передусім це стосується повного виведення російських військ та персоналу "Росатома" з території станції та повернення ЗАЕС під контроль українських органів.

За його словами, Рафаель Гроссі запевнив, що МАГАТЕ ніколи не визнає Росію власницею української Запорізької АЕС.

Як повідомлялося, раніше Гроссі заявляв, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не має повноважень запроваджувати санкції щодо держав та їх урядів, у тому числі й щодо Росії.