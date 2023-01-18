Київ завтра може повернутися до відключення світла за графіком, – YASNO
Київ максимально наблизився до стабілізаційних графіків. Орієнтовно завтра місто уже включиться в нього.
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
"Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК ("Укренерго", – ред.) дає обмеження у 938 МВт вдень, це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку", – написав Коваленко..
Раніше 19 січня в "Укренерго" повідомили, що генерація електроенергії не покриває 25% споживання, аварійні відключення – у восьми областях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sergey Savchenko #100611
показати весь коментар19.01.2023 06:50 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль