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Київ завтра може повернутися до відключення світла за графіком, – YASNO

київ

Київ максимально наблизився до стабілізаційних графіків. Орієнтовно завтра місто уже включиться в нього.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

"Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК ("Укренерго", – ред.) дає обмеження у 938 МВт вдень, це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку", – написав Коваленко..

Раніше 19 січня в "Укренерго" повідомили, що генерація електроенергії не покриває 25% споживання, аварійні відключення – у восьми областях.

Автор: 

Київ (4678) електроенергія (4235) відключення світла (599)


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А область? Так і буде 2 через 6?
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19.01.2023 06:50 Відповісти

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