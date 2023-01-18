Київ завтра може повернутися до відключення світла за графіком, – YASNO

Київ максимально наблизився до стабілізаційних графіків. Орієнтовно завтра місто уже включиться в нього.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

"Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК ("Укренерго", – ред.) дає обмеження у 938 МВт вдень, це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку", – написав Коваленко..

Раніше 19 січня в "Укренерго" повідомили, що генерація електроенергії не покриває 25% споживання, аварійні відключення – у восьми областях.