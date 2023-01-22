США можуть заборонити продавати нафту зі стратегічних запасів у Китай

Політичні заклики в США від’єднатися від економіки Китаю і його енергетичного сектору було втілено минулого тижня двопартійним законопроєктом, який забороняє доставку нафти зі стратегічних запасів США в Китай.

Про це пише Energy Intelligence, передає enkorr.

Водночас існує підвищене занепокоєння щодо надмірної залежності від Китаю щодо корисних копалин і компонентів, ключових для енергетичного переходу, загострене енергетичними наслідками в Європі через повномасштабну війну Росії в Україні й побоюваннями стосовно задумів Китаю щодо Тайваню.

У той час як республіканці часто використовують перехідне домінування Китаю в системі постачань, щоб виступити проти агресивного розгортання з низьким вмістом вуглецю, адміністрація президента США Джо Байдена пішла іншим шляхом, погодившись на значні податкові кредити, спрямовані на переведення виробництва чистої енергії в США.

Американські законодавці, які хочуть обмежити експорт у Китай, стверджують, що експорт нафти й відносно дешевого газу служить субсидією китайській економіці за рахунок американських виробників. Цей аргумент було помітно у дебатах навколо стратегічних запасів США, і законодавці використовували його в минулому, коли говорили про експорт скрапленого газу. Поки, однак, немає законів, які б вимагали додаткового контролю експорту в Китай.

Китайський імпорт американської нафти коливається зі значним падінням, коли напруга в торгівлі була дуже високою під час роботи адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа.

Загалом китайський імпорт вищий, ніж був п’ять років тому. Імпорт продукції з США в середньому становив 400 тис. барелів на день (б/д) протягом року до жовтня 2022 року, останнього місяця, за який доступні дані Управління енергетичної інформації США. Це можна порівняти з тим, що п’ятьма роками тому було в середньому трохи більше за 200 тис. б/д. Імпорт сирої нафти є більш мінливим, але в середньому становив 229 тис. б/д протягом року до жовтня 2022 року порівняно зі 169 тис. б/д п’ятьма роками раніше.

Експорт СПГ у Китай має схожу історію. Китай почав брати певні обсяги 2016 року, але вони вичерпалися у 2018 і 2019 роках, оскільки Трамп запровадив мита й домагався торговельної угоди з Пекіном, спрямованої на відновлення торгового дефіциту. Після підписання угоди в січні 2020 року імпорт знову пожвавився. Але потоки різко впали 2022 року, коли європейські покупці були готові платити премію за СПГ після лютневого вторгнення Росії в Україну, а попит Китаю було обмежено його політикою нульової боротьби з COVID-19.