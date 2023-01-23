Прокуратура Берліна почала розслідування проти "Русского дома"

Прокуратура Берліна розпочала розслідування щодо "Русского дома" – представництва російської державної організації "Россотрудничество" в столиці Німеччини на предмет того, чи порушила її діяльність законодавство про зовнішню торгівлю.

Про це повідомив речник берлінських правоохоронних органів Себастьян Блюхер, передає Європейська правда.

За словами Блюхера, німецькі правоохоронці розслідують, чи не порушує діяльність "Русского дома" закон про зовнішню торгівлю та платежі. Інших подробиць Блюхер не повідомив.

Скаргу на російську організацію подав колишній політик партії "Зелені" Фолькер Бек. Він розповів DPA, що "Русский дом" здійснює в Німеччині кремлівську пропаганду, в той час як люди щодня гинуть на війні в Україні.

Він закликав також розслідувати дії влади Берліна щодо дотримання санкцій, адже "Россотрудничество" підпадає під обмежувальні заходи ЄС.

"Русский дом" на Фрідріхштрассе в Берліні був заснований у 1980-х роках як радянський науковий і культурний центр. Сьогодні він діє як центр, де, серед іншого, проводяться культурні заходи та мовні курси.

Нині "Русский дом" – офіційна назва закордонних представництв організації "Россотрудничество", яка позиціонується як інституція російської культурної дипломатії.

Українська громада в Берліні вже давно протестує проти того, що "Русский дом" залишається відкритим, незважаючи на агресивну війну Росії.