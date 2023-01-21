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Новини
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Чистий продаж валюти Нацбанком перевищив $700 мільйонів за тиждень

долар

Чистий продаж доларів Національним банком у третій тиждень нового року збільшився до $714,9 млн.

За даними Нацбанку, з 16 по 20 січня він придбав $7,5 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $722,4 млн порівняно з $659 млн тижнем раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас на готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 0,15 грн – до близько 40,35 грн/$, а спред залишився вузьким.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс до $3,16 мільярда, порівняно із з $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні.

Міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн – до $28,49 млрд, завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів. Загалом за 2022 рік вони знизилися на 7,9%, або $2,45 млрд.

Нацбанк минулого року придбав на ринку $3,27 млрд та 111 млн євро , а продав $26,38 млрд та 1, 79 млрд євро.

Автор: 

валюта (2160) НБУ (9258) продаж (2062)


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Ясень пень що бакси скуповують не ті хто 5000 грн получає ..В глибокому тилу зарплати 40 000 грн
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22.01.2023 16:11 Відповісти
главная причина - это исусственный курс. IT специалисты держат на счетах свои зарплаты в валюте, продавая лишь необходимый для жизни минимум, экспортеры заводят на счета минимальные суммы, покрывая закупки импорта из кубышек вне зоны досягаемости НБУ и Минфина. Война уже год длится, если в первые несколько месяцев еще можно было обьяснить эти превентивные меры по минимизации курсового шока, то сейчас то зачем все это? Курс в обменках уже давно нащупал равновесное состояние, но видимо и ктото из "нужных" людей тоже нащупал свой гешефтик на разнице в курсах, потому и держат
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23.01.2023 16:44 Відповісти

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