Чистий продаж валюти Нацбанком перевищив $700 мільйонів за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком у третій тиждень нового року збільшився до $714,9 млн.

За даними Нацбанку, з 16 по 20 січня він придбав $7,5 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $722,4 млн порівняно з $659 млн тижнем раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна.



Водночас на готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 0,15 грн – до близько 40,35 грн/$, а спред залишився вузьким.



Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс до $3,16 мільярда, порівняно із з $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні.



Міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн – до $28,49 млрд, завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів. Загалом за 2022 рік вони знизилися на 7,9%, або $2,45 млрд.



Нацбанк минулого року придбав на ринку $3,27 млрд та 111 млн євро , а продав $26,38 млрд та 1, 79 млрд євро.