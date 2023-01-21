Fitch підтвердило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "СС".

Про це повідомили в пресслужбі агентства, передає Інтерфакс-Україна.



"Підтвердження довгострокового РДЕ України в іноземній валюті на рівні "CC" відображає думку Fitch про ймовірну подальшу реструктуризацію комерційного боргу в іноземній валюті, враховуючи масштаби економічної шкоди від війни з Росією і пов'язану з цим значну фінансову шкоду", – пояснює агентство своє рішення.



Fitch вважає, що ймовірною умовою великої фінансової допомоги, яка надається міжнародними офіційними кредиторами, є поділ тягаря з комерційними кредиторами.



Агентство зазначає, що досягнуте у серпні 2022 року 24-місячне відстрочення платежів за єврооблігаціями України забезпечило полегшення обслуговування зовнішнього боргу на суму $6 млрд, але залишає невирішеними середньострокові ризики стійкості боргу.



Fitch прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2023 році, оскільки війна, що триває, перешкоджає поверненню значної кількості біженців або великомасштабним інвестиціям, а перебої в подачі електроенергії після російських обстрілів створюють додатковий стримуючий фактор. Агентство нагадує про зниження ВВП у 2022 році приблизно на 31% і чистий відтік населення в 8 млн осіб за даними ООН, вказуючи, водночас, на їх можливе завищення.



Згідно з прогнозом агентства, інфляція у 2023 році знизиться до 21% з 26,6% у 2022 році, оскільки втрата виробничих потужностей, нестача електроенергії та лише поступове усунення збоїв у ланцюжку поставок компенсують слабкий внутрішній попит.



Fitch очікує, що війна продовжиться в 2023 році в рамках її нинішніх широких параметрів, оскільки в найближчому майбутньому не буде поступок, що політично заслуговують на довіру, які могли б лягти в основу врегулювання шляхом переговорів.



На думку Fitch, незважаючи на те, що в останні місяці стратегічна перевага більшою мірою змістилася на користь України, жодна зі сторін, схоже, не має вирішальної військової переваги для досягнення цілей, що може призвести до затяжного конфлікту. "Протягом більш тривалого періоду перспектива врегулювання шляхом переговорів стає більш імовірною, оскільки витрати для обох сторін зростають, хоча це цілком може набути форми скоріше "замороженого конфлікту", ніж стійкого миру", – припускає Fitch.



Fitch прогнозує скорочення дефіциту до 15,2% ВВП у 2023 році з 20,1% ВВП у 2022 році через часткове введення в дію передбачених бюджетом скорочень соціальних витрат у реальному вираженні та дещо вищі гранти, але при цьому витрати на оборону залишаються значно вище за цільовий показник уряду.



Fitch також оцінює збільшення загального державного боргу до ВВП на 37 відсоткових пунктів (в. п.) у 2022 році – до 80,2% (за винятком державних гарантій у розмірі 7,5% ВВП) і прогнозує його зростання до 84% на кінець 2023 року.

Агентство очікує, що мета залучити $38 млрд зовнішнього фінансування бюджету в 2023 році буде повністю досягнута, а коефіцієнт пролонгації державного внутрішнього боргу в місцевій валюті (роловер), який впав до 65% у 2022 році, частково відновиться цього року завдяки нещодавнім змінам до нормативів обов'язкових резервів, подальшого зростання прибутковості ОВДП та поточного рекордно високого рівня банківської ліквідності, що дозволить скоротити фінансування дефіциту держбюджету Нацбанком.