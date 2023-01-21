НАБУ затримало на хабарі заступника Кубракова (оновлено)

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали заступника міністра інфраструктури та розвитку громад та територій Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Правоохоронці відкрили провадження за двома статями Кримінального кодексу: 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди).

Провадження було відкрито ще у вересні 2022 року.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства інфраструктури та розвитку громад заявили, що надають повне сприяння слідству, а затриманого звільнять.

"Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення Олександром Кубраковим", – наголошується у повідомленні на сторінці міністерства у Facebook.

Як повідомлялося, на початку листопада минулого року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства. Це відбулося після того, як очільника Мінрегіону Олексія Чернишова призначили головою правління НАК "Нафтогаз України".

Лозинський обійсмав посаду першого заступника Міністра розвитку громад та територій з травня 2020 року, до цього працював першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

У грудні минулого року Кабінет міністрів об’єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій, а Лозинського призначили заступником об'єднаного міністерства, яке очолив Олександр Кубраков.