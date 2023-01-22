Фінляндія заморозила російських активів на 187 мільйонів євро

Загальна вартість заморожених у Фінляндії російських активів досягла 187 млн євро – це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки, загалом різне майно, що має цінність

Про це повідомляє Yle з посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Справами заморожених активів країни займається Управління зі стягнення боргів.

Як зазначається, санкції, запроваджені Заходом, вже призвели до того, що російські олігархи збідніли на десятки мільярдів євро. За даними Bloomberg, найбагатші олігархи минулого року втратили $95 млрд через санкції.

Роман Абрамович, колишній власник футбольної команди "Челсі", втратив найбільше. Його статки скоротилися майже на 60%.

ЄС включив до свого списку санкцій понад 1300 росіян.

У Фінляндії найвідоміший російський олігарх із списку санкцій ЄС – Геннадій Тімченко. Він є одним із власників столичної арени Helsinki-halli (колишня Hartwall Arena).

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Євросоюз разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб згодом передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих РФ під час вторгнення.