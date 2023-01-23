Іспанська поліція ліквідувала мережу, яка експлуатувала українських біженців на незаконних тютюнових фабриках

У неділю іспанська поліція оголосила про ліквідацію незаконної мережі, яка експлуатувала українських біженців.

Як повідомляє Euronews, злочинці розмістили українців, які рятувалися від російського вторгнення, у тимчасових приміщеннях, а потім відправили працювати на тіньові тютюнові фабрики.



За інформацією Цивільної гвардії Іспанії, мережу звинувачують у контрабанді "великої кількості" тютюну та виготовленні з нього контрафактних сигарет, які продавалися по всій Іспанії та сусідніх країнах.



Двадцять сім осіб було заарештовано в рамках розслідування, яке проводилося за допомогою Європолу. Було вилучено 10 тонн тютюну та 3,5 млн пачок сигарет на суму майже 37,5 млн євро.



За даними поліції, розташовані у виноробному регіоні Ла-Ріоха, Севільї та Валенсії, три фабрики були оснащені "передовими технологіями" і могли виробляти 540 тис. пачок сигарет на день.



У мережі працювали українці, які прибули до Іспанії нелегально або як шукачі притулку після початку війни в лютому.



"Ці українці жили на фабриках, у тісних збірних будинках і не маючи змоги покинути приміщення непомітно, працюючи довгі години", – повідомляють правоохоронці.



Зазначається, що лідери мережі відмивали "великі суми грошей" і вели "розкішне життя" на елітному туристичному курорті Марбелья на узбережжі Коста-дель-Соль.