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Іспанська поліція ліквідувала мережу, яка експлуатувала українських біженців на незаконних тютюнових фабриках

сигареты,продукция,табачная

У неділю іспанська поліція оголосила про ліквідацію незаконної мережі, яка експлуатувала українських біженців.

Як повідомляє Euronews, злочинці розмістили українців, які рятувалися від російського вторгнення, у тимчасових приміщеннях, а потім відправили працювати на тіньові тютюнові фабрики.

За інформацією Цивільної гвардії Іспанії, мережу звинувачують у контрабанді "великої кількості" тютюну та виготовленні з нього контрафактних сигарет, які продавалися по всій Іспанії та сусідніх країнах.

Двадцять сім осіб було заарештовано в рамках розслідування, яке проводилося за допомогою Європолу. Було вилучено 10 тонн тютюну та 3,5 млн пачок сигарет на суму майже 37,5 млн євро.

За даними поліції, розташовані у виноробному регіоні Ла-Ріоха, Севільї та Валенсії, три фабрики були оснащені "передовими технологіями" і могли виробляти 540 тис. пачок сигарет на день.

У мережі працювали українці, які прибули до Іспанії нелегально або як шукачі притулку після початку війни в лютому.

"Ці українці жили на фабриках, у тісних збірних будинках і не маючи змоги покинути приміщення непомітно, працюючи довгі години", – повідомляють правоохоронці.

Зазначається, що лідери мережі відмивали "великі суми грошей" і вели "розкішне життя" на елітному туристичному курорті Марбелья на узбережжі Коста-дель-Соль.

Автор: 

біженці (694) Іспанія (223) мігранти (432) цигарки (353) тютюн (333)


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А скільки цікаво ще таких работрималень, про які правоохоронці там не знають?
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23.01.2023 11:04 Відповісти

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