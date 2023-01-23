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Новини
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У найбільші фонди країни за рік задонатили майже $1 мільярд, – "Опендатабот"

деньги,армия

Від початку повномасштабної війни лише на рахунки Національного банку та в три найбільші фонди країни, задонатили понад 33,96 млрд грн. Йдеться про такі організації, як United24, "Повернись живим" та фонд Притули. Кошти відправляли як українці, так й іноземці.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найбільший внесок – 15,8 млрд – було зібрано на рахунки Нацбанку за три місяці: з 24 лютого по 5 травня.

Майже половину – 47% від донатів найбільших українських фондів – зібрав United 24, який від 5 травня "підхопив" естафету рахунку НБУ.

За 8 місяців роботи, з травня по грудень, фонд United 24 зібрав 8,6 млрд грн. Левову частку цієї суми – 81% або 7 млрд грн – фонд спрямував на ЗСУ. Понад 1,1 млрд грн або 13% було направлено на медичну допомогу та 6% або 0,5 млрд грн – на відбудову країни.

Пік донатів на ЗСУ припав на липень – тоді фонду пожертвували 2,2 млрд грн. Початок масованих обстрілів цивільної критичної інфраструктури та, відповідно, блекаути, у жовтні-грудні 2022 року також збільшили підтримку збройних сил. Кількість пожертв на підтримку ЗСУ у жовтні зросла в 1,4 раза за місяць й відтоді лише збільшувалась.

Фонд "Повернись живим" з 24 лютого зібрав 5,6 млрд грн. Найбільшу суму – 1,6 млрд грн задонатили у березні. Відтоді, в середньому, фонд збирав близько 350 млн грн на місяць.

Так само, як й у випадку з United 24, масовані обстріли інфраструктури посилили підтримку. У листопаді загальна сума пожертв зросла за місяць у 1,3 раза й відтоді збільшується.

Фонд Притули за час повномасштабної війни зібрав майже 4 млрд грн. Так само, як й у колег, масовані обстріли росіян спричинили сплеск донатів на рахунки фонду.

У жовтні кількість пожертв зросла більш ніж утричі за місяць та сягла 658 млн грн. У листопаді ця сума дещо зменшилась – до 593 млн грн – але все ще залишається більшою за середні показники до блекаутів.

Автор: 

армія (202) пожертви (22)


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Як його розкрадають, чі ти кацап
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24.01.2023 06:15 Відповісти
Треба щоб фонд поповнювався зі швидкістю і кількістю більше і швидше ніж його розкрадають Zрадники та Міноборони. Тоді щось буде лишатись, інакше марна справа.
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23.01.2023 12:13 Відповісти
У Резнікова треба узяти 1 млрд. Не треба буде донатити!!!
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23.01.2023 12:52 Відповісти
Сумма насправді зовсім не велика в порівнянні з масштабами війни і потребами армії. Незважаючи на те, що вся країна донатила і громадяне з-за кордону теж донатили -мільярд доларів це недостатньо для ЗСУ за рік. Тому треба вже нарешті подключатися Міністерству оборони в роботу на потреби армії.
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23.01.2023 13:31 Відповісти
я порахував
віддали 101,1%
це як розуміти
свої добавили????
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23.01.2023 16:38 Відповісти
"Свої" добавляє тільки фонд Порошенка. При чому, скільки надонатили, стільки Олексій та Марина Порошенки добавляють. Тобто, збільшують удвічі.
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23.01.2023 17:07 Відповісти
Одні фондам допомогають, а депутати Зелені хати в Царському селі купують де сотка 100 т. Уе стоїть, а там 10 сот, це ще дім не рахували
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24.01.2023 06:20 Відповісти

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