У ЄС обговорять новий транш військової допомоги Україні, – Боррель

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу під час зустрічі у Брюсселі в понеділок обговорять додаткову військову підтримку України.

Про це заявив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає "Європейська правда".

"Ми обговоримо, як продовжувати військову підтримку України, обговоримо новий транш з Європейського фонду миру, щоб надати більше фінансування Україні, і потім ми обговоримо рівень військової підтримки за підсумками зустрічі в Рамштайні", – сказав Боррель.

Він також повідомив, що до зустрічі приєднається глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Боррель повторив свої попередні заяви, що Україна має отримати західні бойові танки, але зазначив, що кожна країна ухвалює такі рішення самостійно.

"У Рамштайні був хороший підсумок щодо кількості озброєння, яке різні країни-члени вирішили надати Україні. Німеччина залучена до надання великої кількості допомоги. Що стосується танків, це не єдине питання, яке має обговорюватися", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.