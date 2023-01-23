Італія може стати хабом для постачання алжирського газу до Європи

Влада Алжиру хотіла б створити в Італії газовий хаб, через який алжирський газ піде в інші країни ЄС.

Про це заявив посол Алжиру в Римі Абделькрім Туарія, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми хочемо, щоб Італія стала європейським хабом для алжирського газу. Вузловим пунктом для інших країн ЄС", – зазначив він.



Посол наголосив, що Алжир бажає розвивати енергетичну співпрацю з Римом на основі ініціатив попереднього італійського прем'єра Маріо Драгі щодо нарощування постачання до Італії алжирських енергоресурсів.

Він додав, що місцева державна нафтогазова компанія Sonatrach та італійська Eni вивчають перспективи видобутку нафти та газу у південних районах пустелі Сахара.



Тим часом 22 січня розпочався дводенний візит прем'єра Італії Джорджі Мелоні до республіки.



Як пише Associated Press, раніше Алжир став головним постачальником енергоресурсів до Італії, змістивши з цієї позиції Росію.