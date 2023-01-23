Кожен п’ятий український пенсіонер продовжує працювати

Станом на початок року в Україні зареєстровано 10,7 млн пенсіонерів, із них 2,7 млн продовжують працювати.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду, передає Укрінформ.

Зазначається, що переважна більшість (74,06%) пенсіонерів отримують пенсії за віком. 13,99% пенсіонерів – по інвалідності. Ще 0,6% отримують соціальні пенсії – щомісячні виплати непрацездатним чи обмежено працездатним українцям, які не мають трудового стажу або інших джерел доходу.

За даним Пенсійного фонду, середній розмір пенсій на 1 січня становив 4 622,59 грн, у працюючих пенсіонерів – 4 837,57 грн.

Переважна кількість пенсіонерів (38,06%) отримують виплати в межах від 2 001 до 3 000 грн. Ще 23,54% пенсіонерів – від 3 001 до 4 000 грн.

Понад 10 тис. грн на місяць отримують 7,26% українських пенсіонерів.