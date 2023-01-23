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У Білорусі сталася пожежа на нафтопереробному заводі

нпз,мозирський

На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі уночі сталася пожежа.

Про це повідомляє "Белта" з посиланням на МНС країни.

"Інформація про НС на підприємстві надійшла рятувальникам о 3.32. По лінії 101 повідомили про вихід водневмісного газу та дизельної фракції з подальшим факельним горінням на секції-200 комбінованої установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків", – пише видання.

Зазначається, що установку в експлуатацію не було введено, вона перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.

Рятувальники ліквідували пожежу, провели роботи з охолодження та захисту технологічних конструкцій. Постраждалих немає.

Встановлюються причина пожежі та завдані збитки.

Автор: 

Білорусь (1581) НПЗ (379) пожежа (199)


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