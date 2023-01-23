СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів Держдуми
Служба безпеки передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання так званих "Л/ДНР"
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 55 депутатів державної думи росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 15 лютого минулого року вони підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Крім цього, 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між РФ та "Л/ДНР".
"Уже наступного дня на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії. 24 лютого РФ піддала всю територію України ракетно-бомбовим ударам та ввела війська на півдні, півночі та сході", – зазначили в СБУ.
Як наголошують спецслужби, тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.
Наразі Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно депутатів Держдуми РФ.
Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводили співробітники СБУ Івано-Франківської та Хмельницької областей за процесуального керівництва органів прокуратури.
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