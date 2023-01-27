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Білорусь відмовилась від різкого підвищення тарифів на транзит російської нафти

дружба

Білоруська компанія "Гомельтранснафта Дружба", яка перекачує російську нафту через територію Білорусі, підвищить тарифи на свої послуги з 1 лютого на 9%, хоча раніше компанія анонсувала зростання тарифів на 29%.

Про це повідомило Міністерство антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі, пише російський "Коммерсант".

"Тарифи на послуги, що надаються ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" з транзитного транспортування нафти через територію Республіки Білорусь, проіндексовані на 9%", – йдеться у повідомленні.

Також будуть підвищені тарифи на транспортування нафти всередині країни.

ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" –це білоруський оператор системи магістральних нафтопроводів "Дружба".

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року білоруська компанія вимагала від російської "Транснєфті" підвищити тариф на транзит нафти через територію Білорусії на 39% з 1 лютого 2023 року.

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