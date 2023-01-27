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Керувати Агентством відновлення призначили Мустафу Найєма і голову "Укравтодору" (оновлено)

найем,мустафа

Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 27 січня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, де Найєм до останнього часу обіймав посаду заступника міністра.

Водночас заступником Найєма на посаді голови Агентства відновлення призначено Євгена Кузькіна, він з травня 2021 року і до останнього часу очолював Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор").

За словами голови міністерства Олександра Кубракова, керівник Агентства має забезпечити запуск його фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, налагодити механізм взаємодії з міжнародними донорами, а також координацію запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.

Паралельно Агентство продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій.

З серпня 2021 року Мустафа Найєм працював в команді Олександра Кубракова, який тожі очолив Міністерство інфраструктури, а згодом – Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. У міністерстві Найєм відповідав за дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпеку на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.

З листопада 2019 року по квітень 2021 року Найєм працював у держконцерні "Укроборонпром".

Найєм – колишній журналіст, до влади потрапив як народний депутат VIII скликання від фракції "Блок Петра Порошенка".

Автор: 

Кабмін (7745) призначення (1142) Найєм Мустафа (37) Мінінфраструктури (1376) Кубраков Олександр (181) відновлення (346)


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Топ коментарі
+37
А ще одна боева единиця бені серлещенко куди зник ну як же без нього забули такого спеціліста . Ну а з приходом спеціаліста всезнайки на.ба агенству капець за що беніни холуї не возмуться то дупа. Оклад будь ласка в студію ФОПам зараз налогі платить хай побачать куди їдуть їх гроши
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27.01.2023 17:48
+23
Всі національності в Україні рівні за Конституцією, але щось не видно тому що серед українців яких майже мільйон борються на фронті і тисячи поранених в супереч тим хто провтикав не знайшлось більш порядного чим Мустафа Наєм?, який "працював" в Укрзалізниці в який численні корупційні скандали, може хай спочатку відзвітує чому в в УЗ корупція чи вім ні в чому не винуватий? так за що він отримував кругленьку зарплату побільше чим на фронті. Зрозуміло таки люди тап потрібні для того щоб опустити ще глибше Україну в боргову яму а вони як завжди будуть на Гаваях не їх дітям віддавати борги.
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27.01.2023 18:11
+19
Велике будівництво N2.все те же лица.....
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27.01.2023 18:13
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напевно у них дофіга успішних схожих проектів у минулому

ні? а... просто баблос вміють пиляти у потрібних ОП схемах
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30.01.2023 12:14 Відповісти
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