Керувати Агентством відновлення призначили Мустафу Найєма і голову "Укравтодору" (оновлено)
Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 27 січня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, де Найєм до останнього часу обіймав посаду заступника міністра.
Водночас заступником Найєма на посаді голови Агентства відновлення призначено Євгена Кузькіна, він з травня 2021 року і до останнього часу очолював Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор").
За словами голови міністерства Олександра Кубракова, керівник Агентства має забезпечити запуск його фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, налагодити механізм взаємодії з міжнародними донорами, а також координацію запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.
Паралельно Агентство продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій.
З серпня 2021 року Мустафа Найєм працював в команді Олександра Кубракова, який тожі очолив Міністерство інфраструктури, а згодом – Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. У міністерстві Найєм відповідав за дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпеку на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.
З листопада 2019 року по квітень 2021 року Найєм працював у держконцерні "Укроборонпром".
Найєм – колишній журналіст, до влади потрапив як народний депутат VIII скликання від фракції "Блок Петра Порошенка".
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