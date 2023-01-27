Керувати Агентством відновлення призначили Мустафу Найєма і голову "Укравтодору" (оновлено)

Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 27 січня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, де Найєм до останнього часу обіймав посаду заступника міністра.

Водночас заступником Найєма на посаді голови Агентства відновлення призначено Євгена Кузькіна, він з травня 2021 року і до останнього часу очолював Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор").

За словами голови міністерства Олександра Кубракова, керівник Агентства має забезпечити запуск його фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, налагодити механізм взаємодії з міжнародними донорами, а також координацію запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.

Паралельно Агентство продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій.

З серпня 2021 року Мустафа Найєм працював в команді Олександра Кубракова, який тожі очолив Міністерство інфраструктури, а згодом – Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. У міністерстві Найєм відповідав за дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпеку на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.

З листопада 2019 року по квітень 2021 року Найєм працював у держконцерні "Укроборонпром".

Найєм – колишній журналіст, до влади потрапив як народний депутат VIII скликання від фракції "Блок Петра Порошенка".