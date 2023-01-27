В Україні вже почали розробляти аеродромну мережу, – Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в Україні вже почали роботу з розробки аеродромної мережі.

"Потрібно готувати аеродромну інфраструктуру для того, щоб пілоти могли сідати безпечно на злітно-посадкові смуги. У цьому питанні вже ведеться робота в різних регіонах України. Підключені до цього і Міністерство оборони, і Міністерство інфраструктури та інші профільні відомства для того, щоб допомогти нам зробити аеродромну мережу. Нехай це буде зроблено в таких бойових умовах, не так, як це в мирний час робиться, але це допоможе нам виконувати завдання", – заявив Ігнат на брифінгу, передає Укрінформ.

Ігнат зазначив, що в подальшому військові аеродроми можуть стати місцями спільного базування.

За його словами, така практика вже є у світі.

Раніше повідомлялося, що заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер заявив, що США готові "дуже обережно" обговорювати з Києвом і союзниками ідею постачання винищувачів в Україну.