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Новини
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Кабмін затвердив новий порядок бронювання працівників від мобілізації

призов

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Крім того, з огляду на нові правила бронювання працівників від мобілізації уряд затвердив Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Водночас рішенням уряду встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом того строку, на який вони були надані.

Як повідомлялося, 1 грудня минулого року набули чинності зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що розширюють перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Зокрема, закон передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, мав встановити Кабмін.

Автор: 

Кабмін (7745) Міноборони (956) бронювання (200) мобілізація (468)


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27.01.2023 23:50 Відповісти

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