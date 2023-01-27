Доходи українських фермерів падають через складну логістику, – Висоцький

Через складність логістики показники експорту зернових, олійних та продуктів переробки в порівнянні з минулим маркетинговим роком зменшилися близько на 30%. Передусім це пов’язано із недозавантаженістю потужностей чорноморських українських портів, а також через зупинку роботи інших портів.

Водночас, потенційно Україна може експортувати за січень 5 млн тонн зернових, олійних та продуктів переробки і тим самим продовжить виконувати свої зобов’язання одного з гарантів міжнародної продовольчої безпеки, а також забезпечувати своїм збіжжям країни, які цього потребують – Африку, Азію та Близький Схід, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Незважаючи на всі складнощі, які створює нам росія, обмежуючи можливість інспекцій суден в Босфорі, все-таки нашим аграріям-підприємцям вдається продовжувати експорт зерна. За результатами січня ми можемо мати близько 5 млн тонн загального експорту, що є дуже непоганим показником в умовах війни", – зауважив Висоцький.

Також він прокоментував, як вплинуло зменшення виробництва агропродукції на експорт.

"Важливо, що зменшення виробництва не створило дефіциту і ми залишаємося експортно-орієнтованою країною щодо с/г культур, у тому числі пшениці. Абсолютна більшість вирощеного продовжується експортуватися. Тому наші пропозиції до продажу й до експорту залишаються суттєвими", – розповів Висоцький.

Одну з найбільших проблем в контексті експорту українського збіжжя Висоцький вбачає в ціновій політиці, яка сформувалася через війну.

Він пояснив, що раніше ціна залежала від міжнародної, від неї відмінусовувалася ще вартість логістики, яка тоді була не надто дорогою, бо судна з чорноморських портів рухалися безперешкодно в пункти призначення.

"Наразі так само є міжнародна ціна, але до додаткових витрат тепер додається час простою в Босфорі, що може становити $30-40 на тонні. Також подорожчало страхування, внутрішнє перевезення через вищу ціну пального. І в підсумку фермер отримує на декілька тисяч гривень менше. Тобто, ми бачимо, як дохід українського аграрія з’їдається через збільшення логістичних вартостей на кожному ланцюгу", – наголосив Висоцький.

За його словами, змінилася і географія експорту. До початку війни українська агропродукція відправлялася в 95% країн світу.

"Зараз немає можливості повноцінно використовувати морський транспорт через часткову роботу портів. Після перемоги та повноцінного відновлення роботи морського транспорту, в тому числі контейнерних перевезень, які зараз недоступні, географія повернеться до своїх попередніх значень. Ми очікуємо збільшення поставок в Південно-Східну Азію, а також екваторіальну та Південну Африку", – резюмував Висоцький.