Мінцифри оприлюднило калькулятор податків при розмитненні авто в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації підготувало зміни до законодавчої бази щодо нового механізму розмитнення авто, а також розробили новий калькулятор митного збору.

"Розмитнення авто у кілька кліків в "Дії" зробить послугу простою та антикорупційною. Тому що ми повністю виключаємо людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства", – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що митний збір тепер відбуватиметься за новою системою розрахунку, яка вже запрацювала у тестовому режимі.

"Вводите у калькуляторі три характеристики – рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто. Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн", – пояснив Федоров.