Мінфін сподівається на зростання попиту на облігації уряду

Міністерство фінансів продовжуватиме пропонувати ринку облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) з терміном погашення після 2023 року для мінімізації боргового навантаження на поточний рік та очікує зростання попиту на них.

Про це повідомив заступник міністра фінансів - урядовий уповноважений з питань державного боргу Юрій Буца, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що інфляційні очікування до кінця 2024 року вже нижчі за прибутковість відповідних інструментів, що призводить до збільшення попиту на них та відповідного зменшення прибутковості на вторинному ринку", – зазначив урядовий уповноважений.

Буца нагадав, що Мінфін за останні півроку суттєво продовжив строковість інструментів, що розміщуються на первинних аукціонах, і зараз пропонує ОВДП з термінами погашення від 6 місяців до 2,3 року.

"З метою зменшення ризику рефінансування Мінфін запропонував ринку новий інструмент-бенчмарк із погашенням у 2025 році, поступово подовжуючи криву прибутковості, що формується на первинних аукціонах. НБУ запропоновано надати можливість банкам віднести всі нові бенчмарк-ОВДП у покриття обов'язкових резервів, що сприятиме також їх ліквідності на вторинному ринку", – додав урядовий уповноважений.

Він також вказав на пожвавлення вторинного ринку ОВДП та звуження спредів між цінами купівлі та продажу. Водночас Буца констатував, що поки що якість ціноутворення на вторинному ринку не дозволяє враховувати отриману інформацію під час операцій на первинному ринку.

"Мінфін очікує продовження тренду щодо збільшення ліквідності вторинного ринку та відповідного продовження звуження спредів між вторинним та первинним ринком", – зазначив Буца.

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Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

В результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн – до 144,1 млрд грн, що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви у розмірі 72 млрд грн на період до 10 лютого.

За цей час Нацбанк встановив лише один випуск бенчмарк-ОВДП – з ISIN UA4000227045 та погашенням 7 серпня 2024 року. На аукціонах 3 та 10 січня Мінфін розмістив ці папери приблизно на 21,6 млрд грн під 19,25% річних, тоді як попит перевищував 50 млрд грн.

26 січня Національний банк оголосив про додаткове підвищення вимог до обов’язкових резервів банків. Зокрема, з 11 лютого на 5 відсоткових пунктів збільшаться нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Так, з 5% до 10% підвищаться нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 відсоткових пунктів нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.