Кабмін внесе на ратифікацію в Раду угоди з ОЕСР

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ратифікувати угоди між урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо привілеїв, імунітету та пільг, наданих організації та Офісу організації в Україні.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 27 січня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Законопроєкт спрямований на врегулювання питань, що стосуються або виникають у звʼязку зі створенням та належним функціонуванням Офісу ОЕСР в Україні. Ратифікація угоди дозволить поглибити практичне співробітництво між урядом України та ОЕСР", – зазначив Мельничук.

На засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що відкриття Офісу ОЕСР важливе для формування великої коаліції з країн та організацій, щоб якомога якісніше та швидше реалізувати План відновлення України.

Як повідомлялося, Державна регуляторна служба планує зробити усе можливе, щоб вже в цьому році Україна стала асоційованим членом Організації економічного співробітництва та розвитку.