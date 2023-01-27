Посівні площі в Україні через війну зменшилися на 25%, – Висоцький

Очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

"Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій. Після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій. Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва. Ще частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови. Тож весною потрібно покрити дефіцит не посіяних озимих", – зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він додав, що наразі складно прогнозувати цьогорічні валові збори сільськогосподарських культур, які значно залежатимуть від погодно-кліматичних умов під час проведення комплексів польових робіт, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення конкретного сільськогосподарського товаровиробника, у тому числі – від наявності насіння та добрив.

За словами Висоцького, вже зараз можна спрогнозувати зменшення їх внесення до 50% від науково-обґрунтованих норм через здорожчання. Використання дешевших технологій провокує зменшення виробництва.

Висоцький резюмував, що ключовою проблемою для аграріїв залишається дорога логістика. Також, за його словами, негативний вплив на агросектор має енергетична криза.