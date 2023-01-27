Кабмін вирішив спрямувати пожертви на відновлення економіки на фінансування програми "єРобота"

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня затвердив постанову, яка розширить джерела фінансування програми "єРобота".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"У Національному банку України створено спеціальний рахунок "Фонд відновлення та трансформації економіки". Ми пропонуємо використовувати кошти з цього рахунку для надання грантів на переробку в межах програми "єРобота". Завдяки цьому будуть створені та розширені десятки переробних підприємств та створені тисячі нових робочих місць", – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що для уряду особливо важливо продовжувати розширювати програми підтримки малого й середнього бізнесу.

Він додав, що, за даними соціологічних опитувань, понад 60% українців хочуть мати власний бізнес.

Проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія".