Росія під час останньої атаки пошкодила 5 високовольтних підстанцій, – Шмигаль

Унаслідок 13 масштабної атаки на енергооб’єкти України ворожі ракети поцілили у п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах.

"Учора Україна пережила вже 13 велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Російські терористи не полишають спроб знищити нашу енергосистему, позбавити нас тепла і світла. Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Однак він додав, що цього тижня під час засідання "енергетичного Рамштайну" вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі України.

"Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему весною та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу", – підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що питання швидкої відбудови енергосистеми стало одним із ключових на вчорашньому засіданні у форматі "фінансового Рамштайну".

"Нам цьогоріч потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету в розмірі близько $38 млрд. Ще $17 млрд цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури. У форматі "фінансового Рамштайну" ми так само збираємо ключових фінансових донорів України, аби вся підтримка була системною, ефективною та прозорою", – резюмував Шмигаль.

Як повідомлялося, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.