Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня скоротився до $664 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком України в четвертий тиждень року знизився до $664 млн з $714,9 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку, із 23 по 27 січня він придбав $3,2 млн, що приблизно вдвічі нижче за звичайні обсяги купівлі в період війни, тоді як продав $667,2 млн порівняно з $722,4 млн тижнем раніше, передає Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав приблизно на 0,1 грн, близько 40,45 грн/$1, а спред залишився вузьким.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс до $3,16 мільярда, порівняно із з $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні.

Міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн – до $28,49 млрд, завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів. Загалом за 2022 рік вони знизилися на 7,9%, або $2,45 млрд.

Нацбанк минулого року придбав на ринку $3,27 млрд та 111 млн євро , а продав $26,38 млрд та 1, 79 млрд євро.