Пакистан у квітні почне імпортувати російську нафту, – міністр
Пакистан і Росія завершать узгодження всіх комерційних умов угоди, включно з використанням валюти, відмінної від долара, для продажу дешевшої сирої нафти Пакистану.
"У березні будуть узгоджені всі комерційні умови угоди з Росією, після чого в Пакистан почне надходити недорога нафта. Це буде вигідно обом країнам", – сказав державний міністр нафти Мусадік Малік, пише місцеве видання The News.
Згідно з угодою з Росією, Пакистан також розпочав роботу над розробкою цілісного плану енергетичної безпеки, який буде реалізовано до кінця цього року, який передбачає імпорт скрапленого природного газу, трубопровідного газу та інших нафтопродуктів.
"Сира нафта, СПГ, газ, бензин та інші види палива будуть включені в цю стратегію, і очікується, що це підвищить енергетичну безпеку Пакистану та постачання палива за доступними цінами", – сказав Малік.
Міністр сказав, що на даний момент у російських фірм немає газу для експорту в Пакистан, але на наступний зимовий сезон, згідно з іншою угодою, Пакистан зможе купувати спотові вантажі СПГ у двох компаній, визначених російським урядом.
У грудні минулого року повідомлялося, що Росія продаватиме Пакистану сиру нафту, бензин і дизельне паливо Пакистану за зниженою ціною.
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П'ятий Президент зауважує, що ВВП рф, за попередніми даними Світового банку, знизився минулого року лише на 3,5%, тому він https://www.lefigaro.fr/vox/monde/petro-porochenko-un-plan-en-sept-points-pour-contraindre-poutine-a-se-retirer-20230127 закликав світ запровадити такі санкції проти рф, які обвалять російський експорт і зроблять неможливим фінансування подальшої війни проти України.«У довготривалій перспективі санкції справляють негативний вплив на російську економіку, позбавляють її шансів на модернізацію, занурюють у тривалу рецесію. Але нам потрібен швидкий вибухоподібний ефект, хвиля від якого якщо не знесе *****, то принаймні точно позбавить його ресурсу для тривалої війни», - наголошує Порошенко. Перше, що має зробити G7 у березні - понизити стелю цін на російську нафту. «Доречніше було би вживати слово «плінтус». Поки що гранична ціна на російську нафту виявилася надто позитивною - навіть вищою за ринкову», - констатує Порошенко.
Він також вважає, що слід суворо контролювати заборону на перевантаження російської нафти чи виготовлення нафтових коктейлів з її інгредієнтами, покарання за приховування країни походження, тощо.
Третє - через інструменти міжнародного права блокувати вхід до Суецького каналу російських підсанкційних експортних товарів.
За його словами, тоді росіяни витрачатимуть на транспортування нафти до Південної Азії в кілька разів більше часу, ніж навпростець через Суец. Цей механізм має передбачати компенсацію збитків Єгипту, яких той зазнав би через скорочення доходів від припинення транзиту в інтересах росії, зазначає Порошенко.
Також слід суворо дотримуватися обмежень на російську торгівлю скрапленим газом. «Ми вдячні постачальникам обладнання і технологій французькій Total, німецькій Linde and Siemens, японській Mitsui за те, що припинили співпрацю з проєктом Arctic LNG2, а також південнокорейській Daewoo Heavy, яка відмовилися від спокусливого замовлення на 15 танкерів крижаного класу», - пише Порошенко.
Він закликав також нарешті закрити нафтогін «Дружба». «Це ж абсурд, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, а ми змушені прокачувати приблизно 12 мільйонів тон російської нафти! За згодою із партнерами, не маю жодних сумнівів, Україна зупинить і «Дружбу», і нашу частину ГТС. Єдина причина, чому ми й досі качаємо нафту та газ - рахуємося з думкою тих наших партнерів, які й досі споживають російські енергоносії», - зазначає Порошенко.
Необхідно позбавити росію майже десяти мільярдів доларів за послуги із збагачення урану і будівництва АЕС. «Росатом» як співучасник злочинів російської воєнщини на Чорнобильській та Запорізькій АЕС заслуговує на найсуворіші санкції», - вважає Порошенко.
На думку п'ятого Президента, треба зробити абсолютно неліквідними золотовалютні запаси росії. «Замало заборонити купувати золото у росії. Має бути заблокована будь-яка можливість використовувати його як заставу чи у вигляді інших інструментів. Російське золото - це криваве золото, російські діаманти - це криваві алмази, особливо якщо врахувати брудний бізнес групи «Вагнер» в африканських країнах», - наголошує Порошенко.
«За прогнозами, реальні обмеження в нафтогазовому секторі, якщо вони повною мірою запрацюють в 2023 році, обвалять російський експорт з 530 до 300 мільярдів доларів, а пропоновані нами кроки позбавлять Росію ще 30 мільярдів доларів експортного доходу», - пише Петро Порошенко.
Він наголошує: поки світ очікує на кумулятивний ефект попередніх санкцій, в Україні працює російський молох смерті, який знищує українців. «Санкції це не мета, а лише засіб, а ціль - перемога у війні і справедливий мир», - зазначає п'ятий Президент.
Це правда.
але наприклад в 2018 році ( коли Президент Порошенко активно працював на санкціями щодо РФ) ВВП РФ збільшився на 2.8%.
Щоправда, і війни такої як зараз не було, треба визнати, на сьогодні це виглядає як його досягнення, получається, якось же домовлявся, але він чомусь цю реальну свою заслугу не зазначає, а каже про ВВП РФ.