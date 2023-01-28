Пакистан у квітні почне імпортувати російську нафту, – міністр

Пакистан і Росія завершать узгодження всіх комерційних умов угоди, включно з використанням валюти, відмінної від долара, для продажу дешевшої сирої нафти Пакистану.

"У березні будуть узгоджені всі комерційні умови угоди з Росією, після чого в Пакистан почне надходити недорога нафта. Це буде вигідно обом країнам", – сказав державний міністр нафти Мусадік Малік, пише місцеве видання The News.

Згідно з угодою з Росією, Пакистан також розпочав роботу над розробкою цілісного плану енергетичної безпеки, який буде реалізовано до кінця цього року, який передбачає імпорт скрапленого природного газу, трубопровідного газу та інших нафтопродуктів.

"Сира нафта, СПГ, газ, бензин та інші види палива будуть включені в цю стратегію, і очікується, що це підвищить енергетичну безпеку Пакистану та постачання палива за доступними цінами", – сказав Малік.

Міністр сказав, що на даний момент у російських фірм немає газу для експорту в Пакистан, але на наступний зимовий сезон, згідно з іншою угодою, Пакистан зможе купувати спотові вантажі СПГ у двох компаній, визначених російським урядом.

У грудні минулого року повідомлялося, що Росія продаватиме Пакистану сиру нафту, бензин і дизельне паливо Пакистану за зниженою ціною.