Airbus цього року найме більше 13 тисяч співробітників по всьому світу

Компанія Airbus у 2023 році найме понад 13 тис. співробітників по всьому світу. Для близько 7 тис. із них будуть створені нові посади.

Нові наймані працівники зіграють роль у підтримці промислового нарощування та дорожньої карти Airbus щодо декарбонізації та підготовки майбутнього авіації, йдеться в повідомленні компанії.

У компанії зазначили, що в 2022 році прийняли в команду понад 13 тис. нових співробітників.

Набір персоналу проводитиметься по всьому світу з акцентом на технічних і виробничих профілях, а також на нових спеціалізаціях у таких сферах, як нові джерела енергії, кібернетичні та цифрові технології.

Понад 9 тис. із цих посад будуть створені в Європі, а решта – по всій глобальній мережі. Третина від загального набору буде призначена для недавніх випускників.

На даний момент у компанії Airbus по всьому світу працює понад 130 тис. співробітників.