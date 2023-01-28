Міноборони уклало 16 контрактів із українськими виробниками безпілотників

Міністерство оборони у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України – на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд. грн.

Про це йшлося під час спільної наради представників Міноборони України, Генерального штабу ЗСУ, українських розробників та виробників БПЛА.

"Протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії, – сказано в повідомленні.

У результаті, після введення нової процедури допуску, яка раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає лічені тижні, у період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міністерством оборони України отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів.

13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови.

Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

Раніше повідомлялося, що в межах проєкту "Армія дронів" законтрактовано 1711 безпілотників, майже 1000 з них уже передані українським військовим.