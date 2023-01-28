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Автотрасу Одеса-Рені на добу закрили для фур

дорога,одеса,рені

У зв’язку з ускладненням погодних умов тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені (на Бухарест).

"Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв'язку з ускладненням погодних умов (інтенсивний мокрий сніг та дощ) з метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення ускладнень у русі", – сказано в повідомленні Патрульної поліції.

Обмеження набули чинності з 13:00 28 січня і діятимуть до 13:00 29 січня.

Автор: 

дороги (1569) Одеса (925) Рені (20)


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